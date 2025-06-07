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После февраля 2026 года США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками - СМИ

16:00 07.06.2025 Источник: Интерфакс

Пентагон готов будет развернуть большее количество ядерных боеголовок на американских носителях после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и Соединенными Штатами (СНВ-3), заявил глава Командования глобального удара ВВС США генерал Томас Бюссьер, которого цитирует издание Air And Space Forces Magazine.

После окончания срока действия договора в феврале 2026 года "может быть принято решение о дооснащении как наземного компонента, так и бомбардировочного", сказал он на заседании Атлантического совета (американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений).

"Если будет дано указание, мы в состоянии и готовы выполнить" этот приказ, сказал он. "У нас есть возможности и потенциал для этого", - подчеркнул генерал.

До февраля "мы обременены ограничениями и лимитами" договора, сказал Бюссьер. "Нет никакого последующего контроля над вооружениями", - добавил он.

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