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Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными

15:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона неожиданно перенесла «на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными». Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он напомнил, что «российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет». «Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий „раненые, тяжелобольные и молодежь“ с тем, чтобы начать обмен. Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной», — написал он в своем телеграм-канале.

«Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными», — сообщил Мединский.

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