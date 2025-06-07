Автомобиль въехал в людей в ФРГ, полиция не исключает преднамеренный наезд

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль въехал в группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, полиция не исключает преднамеренный наезд. Об этом сообщил портал Focus-online со ссылкой на местную полицию.

По его информации, автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина. Как пишет газета Bild, водитель задержан. Согласно первоначальным выводам правоохранителей, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока это версия не исключена.

На данный момент нет информации о том, сколько именно человек пострадали.