Автомобиль въехал в людей в ФРГ, полиция не исключает преднамеренный наезд
20:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль въехал в группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, полиция не исключает преднамеренный наезд. Об этом сообщил портал Focus-online со ссылкой на местную полицию.
По его информации, автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина. Как пишет газета Bild, водитель задержан. Согласно первоначальным выводам правоохранителей, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока это версия не исключена.
На данный момент нет информации о том, сколько именно человек пострадали.
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