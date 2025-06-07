Избранный президент Польши выступил против приема Украины в ЕС

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он отметил, что при обсуждении этого вопроса Украина должна считаться с интересами других стран, которым не соответствует ее ускоренное присоединение к сообществу.

«В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз», — сказал Навроцкий, который 1 июня одержал победу на выборах главы государства и должен занять свой пост 6 августа, когда истечет срок полномочий нынешнего президента Анджея Дуды.

«Украина должна понимать, что у других европейских стран, таких как Польша и Венгрия, есть свои интересы», — пояснил Навроцкий. Он уточнил, что членство Украины в ЕС нанесет вред экономике и сельскому хозяйству европейских стран. По его словам, он не соглашался с этим, будучи кандидатом на выборах от оппозиционной партии «Право и справедливость», и не согласится, когда вступит в должность президента.

Кроме того, Киев до сих пор не выполнил ряд требований Варшавы, в том числе не согласился на перезахоронение жертв Волынской резни — массового уничтожения украинскими националистами польского населения в 1943 году на западе Украины. «Нам необходимо достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам», — сказал Навроцкий.

В то же время он утверждал, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которая якобы является «самой большой угрозой для всего региона» Восточной Европы. При этом Навроцкий подтвердил, что «очень критически относится к Российской Федерации».