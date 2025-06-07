0
0
158
НОВОСТИ

Избранный президент Польши выступил против приема Украины в ЕС

21:02 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он отметил, что при обсуждении этого вопроса Украина должна считаться с интересами других стран, которым не соответствует ее ускоренное присоединение к сообществу.

«В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз», — сказал Навроцкий, который 1 июня одержал победу на выборах главы государства и должен занять свой пост 6 августа, когда истечет срок полномочий нынешнего президента Анджея Дуды.

«Украина должна понимать, что у других европейских стран, таких как Польша и Венгрия, есть свои интересы», — пояснил Навроцкий. Он уточнил, что членство Украины в ЕС нанесет вред экономике и сельскому хозяйству европейских стран. По его словам, он не соглашался с этим, будучи кандидатом на выборах от оппозиционной партии «Право и справедливость», и не согласится, когда вступит в должность президента.

Кроме того, Киев до сих пор не выполнил ряд требований Варшавы, в том числе не согласился на перезахоронение жертв Волынской резни — массового уничтожения украинскими националистами польского населения в 1943 году на западе Украины. «Нам необходимо достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам», — сказал Навроцкий.

В то же время он утверждал, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которая якобы является «самой большой угрозой для всего региона» Восточной Европы. При этом Навроцкий подтвердил, что «очень критически относится к Российской Федерации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 07.06.2025
Автомобиль въехал в людей в ФРГ, полиция не исключает преднамеренный наезд
0
229
20:00 07.06.2025
Обмен телами погибших солдат не состоялся, Украина не вышла на контакт — МО РФ
0
279
19:30 07.06.2025
Путин подписал закон о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям
0
283
19:00 07.06.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 465 военнослужащих
0
300
18:30 07.06.2025
Оппозиция Армении решила начать процесс импичмента в отношении Пашиняна
0
367
18:00 07.06.2025
В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
0
342
17:00 07.06.2025
С начала года более 240 иностранных выпускников российских вузов получили ВНЖ
0
381
16:00 07.06.2025
После февраля 2026 года США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками - СМИ
0
443
15:00 07.06.2025
Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными
0
612
14:00 07.06.2025
Приставы в РФ смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов
0
496

Возврат к списку