19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 465 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 230 военнослужащих, «Запад» — более 225 военнослужащих, «Юг» — до 190, «Центр» — более 515, «Восток» — до 205, «Днепр» — до 100 военнослужащих.