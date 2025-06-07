0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 465 военнослужащих

19:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 465 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 230 военнослужащих, «Запад» — более 225 военнослужащих, «Юг» — до 190, «Центр» — более 515, «Восток» — до 205, «Днепр» — до 100 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 07.06.2025
Оппозиция Армении решила начать процесс импичмента в отношении Пашиняна
0
138
18:00 07.06.2025
В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
0
183
17:00 07.06.2025
С начала года более 240 иностранных выпускников российских вузов получили ВНЖ
0
238
16:00 07.06.2025
После февраля 2026 года США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками - СМИ
0
326
15:00 07.06.2025
Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными
0
451
14:00 07.06.2025
Приставы в РФ смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов
0
397
13:00 07.06.2025
При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию — закон
0
463
12:30 07.06.2025
На Украине повреждены предприятия в Днепре и Павлограде
0
563
12:00 07.06.2025
Бывший генерал Шамарин, осужденный за взятки, этапирован в колонию
0
544
11:30 07.06.2025
В армии Таиланда заявили, что Камбоджа усилила присутствие войск на границе с королевством
0
524

Возврат к списку