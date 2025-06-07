ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 465 военнослужащих
19:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 465 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 230 военнослужащих, «Запад» — более 225 военнослужащих, «Юг» — до 190, «Центр» — более 515, «Восток» — до 205, «Днепр» — до 100 военнослужащих.
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