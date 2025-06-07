Путин подписал закон о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа несовершеннолетним тонизирующих энергетических напитков будет караться крупными штрафами. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) скрепил своей подписью президент РФ Владимир Путин.

Согласно принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации закону, для граждан сумма штрафа составит 30-50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100-200 тыс. рублей. Юридические лица за такое правонарушение будут наказываться штрафом от 300 до 500 тыс. рублей.

Закон вступает в силу с момента опубликования.

Рассматривать административные дела будут местные органы госконтроля в области продажи безалкогольных напитков. Сотрудники полиции также смогут рассматривать такие дела — если сами обнаружат правонарушение.