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В России сейчас ходят десятки новых штаммов «омикрона» коронавируса - Гинцбург

09:15 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки различных штаммов коронавируса циркулируют на данный момент в РФ, они сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, им следует уже придумать новую греческую букву.

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного „омикрона“ очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — сказал он.

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