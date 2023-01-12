Последние 9 лет стали самыми теплыми на Земле за 140 лет наблюдений - ученые
21:01 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В документах отмечается, что в прошлом году климатический феномен Ла-Нинья оказал максимальный эффект на повышение температуры. По словам ученых, это имеет большое значение, поскольку Ла-Нинья обычно оказывает охлаждающее воздействие на температуру во всем мире. Как отметили в НАСА, 2022 год стал 5-м самым теплым годом за всю историю наблюдений. «В модели изменения климата — в долгосрочных тенденциях — мы наблюдаем общее потепление практически везде, за исключением, пожалуй, самых глубоких южных океанов вокруг Антарктиды», — отметил климатолог из НАСА Гэвин Шмидт на онлайн-брифинге для журналистов. «И, к сожалению, мы прогнозируем, что 2023 год будет теплее, чем 2022-й», — добавил он.
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