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Последние 9 лет стали самыми теплыми на Земле за 140 лет наблюдений - ученые

21:01 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние 9 лет на Земле стали самыми теплыми за более чем 140 лет метеонаблюдений. К такому выводу пришли специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в опубликованных в четверг отчетах.

В документах отмечается, что в прошлом году климатический феномен Ла-Нинья оказал максимальный эффект на повышение температуры. По словам ученых, это имеет большое значение, поскольку Ла-Нинья обычно оказывает охлаждающее воздействие на температуру во всем мире. Как отметили в НАСА, 2022 год стал 5-м самым теплым годом за всю историю наблюдений. «В модели изменения климата — в долгосрочных тенденциях — мы наблюдаем общее потепление практически везде, за исключением, пожалуй, самых глубоких южных океанов вокруг Антарктиды», — отметил климатолог из НАСА Гэвин Шмидт на онлайн-брифинге для журналистов. «И, к сожалению, мы прогнозируем, что 2023 год будет теплее, чем 2022-й», — добавил он.

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