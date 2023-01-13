0
0
65
НОВОСТИ

Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ

15:12 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ было уничтожено за последние трое суток российскими военными в районе Соледара. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 13.01.2023
Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
0
25
15:00 13.01.2023
Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
0
106
14:32 13.01.2023
В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы
0
134
14:12 13.01.2023
Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
0
155
14:00 13.01.2023
Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
0
189
13:32 13.01.2023
Сейм Польши обновил закон о Верховном суде, что может разблокировать средства из фонда ЕС
0
216
13:20 13.01.2023
Европа может найти замену дизельного топлива из РФ в Китае — Bloomberg
0
223
13:06 13.01.2023
НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России
0
216
13:00 13.01.2023
ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»
0
226
12:50 13.01.2023
На Запорожской АЭС в этом году начнутся работы по ремонту трех энергоблоков
0
227

Возврат к списку