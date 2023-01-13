Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ было уничтожено за последние трое суток российскими военными в районе Соледара. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», — подчеркнул он.