Во многих городах Украины отмечены взрывы

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в городе Днепр на Украине в субботу днем, сообщило агентство РБК-Украина.

Издание «Клименко тайм» в свою очередь опубликовало фотографии, на которых видны столбы дыма. На данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Помимо этого, в Харькове зафиксировано частичное отключение электроэнергии после взрывов. Также сообщается о взрывах в крупных городах Западной Украины.