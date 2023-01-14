0
0
89
НОВОСТИ

Во многих городах Украины отмечены взрывы

18:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в городе Днепр на Украине в субботу днем, сообщило агентство РБК-Украина.

Издание «Клименко тайм» в свою очередь опубликовало фотографии, на которых видны столбы дыма. На данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Помимо этого, в Харькове зафиксировано частичное отключение электроэнергии после взрывов. Также сообщается о взрывах в крупных городах Западной Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 14.01.2023
Премьер Косова Курти пытается представить себя в качестве нового Зеленского — Вучич
0
18
18:00 14.01.2023
Представитель Эрдогана назвал ложью сообщения СМИ о поставках Киеву кассетных боеприпасов
0
127
17:30 14.01.2023
97% граждан Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России
0
194
17:00 14.01.2023
Премьер Британии сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2
0
226
16:00 14.01.2023
В 11 областях Украины идут аварийные отключения электроснабжения
0
287
15:13 14.01.2023
Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова
0
420
15:00 14.01.2023
Глава МИД и начальник Генштаба Британии были включены в российский стоп-лист
0
316
14:00 14.01.2023
В Москве выявили 1 585 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
371
13:00 14.01.2023
Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры
0
471
12:30 14.01.2023
ВСУ попытались нанести удар по Бердянску, используя две ракеты
0
503

Возврат к списку