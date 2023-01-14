Во многих городах Украины отмечены взрывы
18:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в городе Днепр на Украине в субботу днем, сообщило агентство РБК-Украина.
Издание «Клименко тайм» в свою очередь опубликовало фотографии, на которых видны столбы дыма. На данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о взрывах в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Помимо этого, в Харькове зафиксировано частичное отключение электроэнергии после взрывов. Также сообщается о взрывах в крупных городах Западной Украины.
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