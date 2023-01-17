В Москве пройдет олимпиада по робототехнике

15:20

20-28 января в Москве пройдет отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике.

Соревнования будут проходить в очном режиме. Школьников поделят на три группы: младшую, среднюю и старшую. Для каждой из них задачи составлены в соответствии с возрастом учащихся.

Младшая группа будет осваивать основы программирования на образовательных конструкторах. Для средней группы предусмотрены задачи с операционными массивами, манипуляторами с несколькими степенями свободы и основами навигации.

Старшая группа будет осваивать тригонометрию и сложную навигацию.

Все задания олимпиады составлены так, что у учащихся нет ограничений по использованию оборудования и материалов для создания робота.

Награду на олимпиаде получат все, кто успешно справился с задачей. Кроме того, команды, выполнившие все задания, будут приглашены в финал, который пройдет в феврале. В свою очередь, финалисты смогут принять участие в турнире двух столиц в мае.