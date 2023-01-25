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НОВОСТИ

США готовили украинских военных еще до начала конфликта - Помпео

09:32 25.01.2023 Источник: РБК

США в течение долгого времени обучали солдат ВСУ и помогали силам спецназначения Украины. Об этом в эфире Fox News заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео.

«Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», — рассказал Помпео.  РБК

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