США готовили украинских военных еще до начала конфликта - Помпео
09:32 25.01.2023 Источник: РБК
США в течение долгого времени обучали солдат ВСУ и помогали силам спецназначения Украины. Об этом в эфире Fox News заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео.
«Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», — рассказал Помпео. РБК
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