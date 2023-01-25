МГУ выбрал сервис SberJazz для организации дистанционного обучения

17:25

МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz в качестве одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного обучения. SberJazz позволит проводить неограниченное количество лекций, семинаров, совещаний и других мероприятий, одновременно собирая до 200 участников.

SberJazz отличается простым и удобным подключением и доступен с любого устройства. Преподаватели могут во время семинаров и лекций управлять действиями учащихся, закрывать видеоконференции логином и паролем, использовать зал ожидания для контроля подключения. Для студентов предусмотрены кнопка «поднять руку», чат с реакциями, одновременная демонстрация экрана сразу несколькими участниками. С разрешения преподавателя можно включить видеозапись занятия и его текстовую расшифровку, которая будет транслироваться в чате. По завершении видеозвонка текст можно скачать на личное устройство. Кроме того, в SberJazz встроена технология шумоподавления, которая позволяет бороться с эхом в аудитории и посторонними звуками, мешающими учебному процессу.

«Развивая наш сервис видеоконференций, мы уделяем особое внимание именно потребностям образовательного сектора, – подчеркнул директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев. – SberJazz направлен на то, чтобы позволить преподавателям проводить качественное обучение, не находясь рядом с учащимися, удерживать их внимание, использовать интерактивные инструменты, создавать лучшие условия для усвоения материала как для тех студентов, которые лучше воспринимают на слух, так и для тех, кому важна визуальная составляющая».

«В текущих условиях очень важно использовать только те программные продукты, которые обеспечивают на высочайшем уровне надежность подключения и равный доступ для всех участников учебного процесса. Мы благодарны команде Сбера за предоставленный сервис SberJazz, который дает большие возможности по организации онлайн-мероприятий как в учебном процессе, так и проведении конференций, лекций, семинаров и т.д., – отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В.Ломоносова Денис Янышев. – SberJazz позволит нам не только подключать активных участников, но и обеспечить трансляцию для большого числа слушателей. Мы видим, как эта технология активно развивается, и особенно хотим отметить оперативную связь с разработчиками платформы, которые внимательно прислушиваются к нашим предложениям и максимально быстро дорабатывают свой продукт».

С октября 2022 года SberJazz российские школы, техникумы и университеты могут подключить корпоративные лицензии SberJazz по специальному тарифу на 40% дешевле стандартного. Сервис входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры РФ.