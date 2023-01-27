МИД ФРГ извинился перед представителем Африканского союза за твит о визите Лаврова

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Германии извинился перед пресс-секретарем Африканского союза Эббой Калондо за твит о визите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который на континенте сочли неуместным. Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг на странице германского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы ценим наших африканских партнеров. Наш твит никоим образом не был предназначен для оскорбления", - подчеркнули в МИД Германии.

24 января МИД ФРГ в Twitter опубликовало на своей странице сообщение, приуроченное к африканскому турне главы российской дипломатии. "Министр иностранных дел России Лавров находится в Африке не для того, чтобы смотреть на леопарда (в сообщении был использован эмодзи - прим. ТАСС), а для того, чтобы заявить, что партнеры Украины хотят уничтожить все русское", - отмечалось в твите.

В Африке такую позицию расценили как насмешку над континентом и африканцами. "А не является ли для вас Африканский континент, его люди и природа шуткой", - задала немецким дипломатам риторический вопрос пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо. "Ваш босс Бербок посетила Африканский союз, [штаб-квартира] которого находится в одной из 20 стран Африки, с которыми Германия поддерживает тесные дипломатические отношения, - заметила Калондо в Twitter. - Она пришла посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас являются просто шуткой?"

В ходе нынешней поездки в Африку Лавров посетил ЮАР, Королевство Эсватини, Анголе и Эритрее.