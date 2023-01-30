0
0
178
НОВОСТИ

Жителям присоединенных регионов дадут 10 лет для перехода на российский пенсионный возраст

10:32 30.01.2023 Источник: Ведомости

Правительство подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ был рассмотрен 26 января на заседании правительства и 27 января на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства РФ, работодателей и профсоюзов). Он предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г. в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.

Для назначения пенсии жители новых территорий должны быть гражданами РФ. Они также должны постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 г.  Ведомости

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 30.01.2023
Отношения канцлера ФРГ и главы МИД становятся все более напряженными — Bild
0
25
11:20 30.01.2023
Силы РФ закрепились в восточной части Угледара — Пушилин
0
59
11:05 30.01.2023
Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
0
86
11:00 30.01.2023
Спецслужбы Словении задержали 2 иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
94
10:20 30.01.2023
Премьер Украины заявил, что надеется на вступление страны в ЕС в течение двух лет
0
163
10:05 30.01.2023
Разработчик ядерного оружия КНР в обход ограничений закупал американские чипы — WSJ
0
193
10:00 30.01.2023
Японский депутат назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков у Курил
0
194
09:32 30.01.2023
Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО
0
198
09:20 30.01.2023
WP назвала сроки доставки американских танков на Украину
0
230
09:05 30.01.2023
Джонсон рассказал подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО на Украине
0
280

Возврат к списку