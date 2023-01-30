Жителям присоединенных регионов дадут 10 лет для перехода на российский пенсионный возраст
10:32 30.01.2023 Источник: Ведомости
Правительство подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ был рассмотрен 26 января на заседании правительства и 27 января на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства РФ, работодателей и профсоюзов). Он предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г. в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.
Для назначения пенсии жители новых территорий должны быть гражданами РФ. Они также должны постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 г. Ведомости
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