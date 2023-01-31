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НОВОСТИ

Бразилия не заинтересована в передаче оружия, которое может использоваться на Украине

10:00 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бразилии не намерены передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине. Об этом заявил в понедельник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в войне между Украиной и Россией», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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