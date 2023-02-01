Иран предотвратил масштабную агрессию Азербайджана против Армении — замглавы МИД Армении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения располагала разведданными о том, что Азербайджан в сентябре 2022 года готовил более масштабную агрессию против Армении, которая благодаря действиям Ирана была сорвана. Об этом изданию «Аль-Монитор» заявил заместитель министра иностранных дел страны Ваган Костанян.

«У нас были разведданные, что Азербайджан готовил более масштабную агрессию, когда в сентябре прошлого года напал на Армению. Действия и заявления Ирана помогли предотвратить дальнейшее ухудшение этой ситуации. Иран является важным партнером для Армении. Граница с Ираном имеет для Еревана первостепенное значение. У нас две закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, поэтому через Иран и Грузию открываются единственные ворота во внешний мир», — сказал Костанян.