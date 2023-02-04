Швейцария одобрила поправки, упрощающие поставки оружия на Украину

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по политике безопасности Совета кантонов — малой палаты парламента Швейцарии — высказалась за смягчение ограничений на реэкспорт швейцарского оружия. Вместо действующего на настоящий момент полного запрета таких поставок она предложила ограничить запрет пятью годами, говорится в опубликованном в пятницу на сайте парламента решении комиссии.



«Комиссия решила <…> представить парламентскую инициативу, направленную на модификацию Федерального закона о военных материалах, чтобы дать возможность ограничить пятью годами срок действия деклараций о запрете реэкспорта, подписанных государствами — покупателями швейцарских военных материалов», — сообщила пресс-служба парламента.





