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Швейцария одобрила поправки, упрощающие поставки оружия на Украину

11:15 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по политике безопасности Совета кантонов — малой палаты парламента Швейцарии — высказалась за смягчение ограничений на реэкспорт швейцарского оружия. Вместо действующего на настоящий момент полного запрета таких поставок она предложила ограничить запрет пятью годами, говорится в опубликованном в пятницу на сайте парламента решении комиссии.

«Комиссия решила <…> представить парламентскую инициативу, направленную на модификацию Федерального закона о военных материалах, чтобы дать возможность ограничить пятью годами срок действия деклараций о запрете реэкспорта, подписанных государствами — покупателями швейцарских военных материалов», — сообщила пресс-служба парламента.


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