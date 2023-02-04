На территории Италии проходят подготовку украинские военные - СМИ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что украинские военные проходят подготовку на территории страны. Как пишет в субботу газета «Коррьере делла сера», об этом он сообщил во время заседания специального парламентского комитета.



По ее данным, подготовка в Италии началась еще во времена правительства Марио Драги.



«При поставке сложных систем вооружений необходимо обучить тех, кто будет их использовать», — приводит издание слова источников в оборонном ведомстве.



