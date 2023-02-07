Получить моментальные СберКарты теперь можно у выездных менеджеров Сбера
14:07 07.02.2023
Выездной менеджер Сбербанка теперь может не только оформить, но и выдать кредитные и дебетовые моментальные СберКарты. Это карты с бесплатным выпуском, изготовления которых ждать не нужно. Расплачиваться ими можно сразу после получения. Раньше оформить и получить моментальные СберКарты можно было только в офисах банка.
Выездным обслуживанием на данный момент занимаются более 2 тыс. сотрудников Сбера как в крупных, так и в небольших городах. Это бесплатная услуга. Менеджер встретится с клиентом на работе, в кафе, в торговом центре или другом удобном клиенту месте. Сотрудник банка также поможет подключить другие финансовые и нефинансовые продукты и услуги Сбера.
«Сервис выездных менеджеров появился в Сбербанке во время пандемии, чтобы помочь нашим клиентам получать банковские услуги с минимальным количеством контактов, – напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Когда коронавирус отступил, интерес к сервису сохранился. Мы постоянно работаем над ассортиментом услуг, которые предоставляют наши выездные сотрудники. Теперь клиенты Сбера могут не только оформить продукты банка, но и получить моментальную карту в удобном для себя месте и сразу начать ею пользоваться. И в 2023 году мы продолжим расширять доступность услуг нашего выездного сервиса».
Назначить встречу с менеджером можно двумя способами. Первый – позвонить на номер 900 и сказать виртуальному ассистенту: «Выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения времени и места встречи. Второй способ – оформить заявку онлайн на сайте Сбера, после этого сотрудник перезвонит, чтобы договориться о встрече.
Со списком городов, в которых работают выездные менеджеры, можно ознакомиться по ссылке.
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