Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости готов возобновить ядерные испытания

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости и при соответствующей политической воле готов возобновить ядерные испытания. Об этом ТАСС сообщил в среду научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев.

«Готов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соловьев пояснил, что «действует специальная программа по поддержанию готовности полигона».