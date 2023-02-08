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НОВОСТИ

Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости готов возобновить ядерные испытания

11:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости и при соответствующей политической воле готов возобновить ядерные испытания. Об этом ТАСС сообщил в среду научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев.

«Готов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соловьев пояснил, что «действует специальная программа по поддержанию готовности полигона».

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