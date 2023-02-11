Политика Европу по Украине определяется Вашингтоном - французский эксперт

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Европы по ситуации вокруг Украины определяется Соединенными Штатами, они оказывают давление на страны ЕС, в том числе Францию. Такое мнение в субботу высказали французские эксперты в эфире радиостанции «Сюд радио».



Как полагает философ и прозаик Мишель Онфре, дорожную карту французской политики в этом вопросе нужно искать в Вашингтоне. «Я согласен с мыслью, что со стороны США оказывается давление, иногда это даже больше, чем давление. Париж подстраивается под Брюссель, который выравнивается в соответствии с [курсом] Вашингтона, поэтому дорожная карта политики Франции в этой области, но не только в ней, очевидно, должна быть найдена в Вашингтоне», — сказал он.



Специалист по военной стратегии, сотрудник журнала Defence Nationale («Национальная оборона») Лоран Эннингер также считает вероятным оказание США влияния на Францию и Германию. «Мы можем допустить, что американцы оказали достаточное давление на Францию, а также на Германию, которая является несколько иной страной, сдержанной. Но я считаю, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон вполне может менять свою риторику», — отметил он.



