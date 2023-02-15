Военкор сообщил о подготовке тысяч иностранных добровольцев для СВО

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков сообщил о подготовке тысяч добровольцев из Афганистана для СВО. К участию в спецоперации также готовятся иностранцы из Европы и Средней Азии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил журналист Александр Сладков.

«Очень много иностранцев из Европы готовятся как снайперы, как операторы беспилотных аппаратов, как штурмовики, просто стрелки. Очень много идейных людей, которые готовы за Россию воевать. Сербы проходят обучение, ребята со средней Азии. Чем больше успехов на фронте будет, тем больше у нас добровольцев со всего мира будет. Что касается Афганистана, тысячи людей готовы ехать и воевать за Россию, есть и списки и фамилии».