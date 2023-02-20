Сергей Собянин рассказал, как Воробьевская набережная преобразится после благоустройства

10:07

Модернизация Воробьевской набережной будет одним из самых важных московских проектов благоустройства в 2023 году. По словам мэра столицы Сергея Собянина, она будет 37-й набережной Москвы-реки, приведенной в порядок в последние годы, что позволило создать в мегаполисе многокилометровые прогулочные маршруты.

«С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую», - отмечает градоначальник на своем сайте.

Проект благоустройства составлен из двух частей - набережная Москвы-реки и Аллея Славы вдоль улицы Косыгина. «Ходьба, бег и велосипед - три главных способа проведения досуга на Воробьевской набережной, к которым последние годы добавились самокаты, лыжероллеры и прочие современные средства передвижения, - сообщил мэр. -Для любителей бега сделаем специальную дорожку с комфортным покрытием - пружинящим и травмобезопасным. Для поклонников быстрой езды создадим двухстороннюю велороллерную трассу».

На крыше одного из причальных сооружений на набережной планируют открыть смотровую площадку с видом на реку и «Лужники». В ходе благоустройства отремонтируют имеющиеся лестничные спуски к воде, установят новые указатели, светильники и организуют архитектурно-художественную подсветку.

Длина пешеходных маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится примерно на 3 км. «Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку», - сообщил глава города.

На небольшой площади у выхода из эскалаторной галереи разместят информстенд с трехмерной картой территории, аллея будет украшена стендами и художественными композициями, посвященными зимним видам спорта и Олимпиадам. Также будет создана экоплощадка на сваях с покрытием из террасной доски, где установят стенды с информацией о флоре и фауне заказника «Воробьевы горы».

По словам Сергея Собянина, также будет создана новая смотровая зона в виде амфитеатра с деревянными сиденьями у входа на новый аттракцион Zipline (полет над Москвой-рекой по стальному канату длиной 700 м) – с нее можно будет оценить красоту городского пейзажа, открывающегося с Воробьевых гор.