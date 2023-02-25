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НОВОСТИ

Мэр Собянин: В 2022 году переселение по программе реновации начали 37 000 москвичей

18:14 25.02.2023

Выполнение программы реновации жилищного фонда ускорено в 14 районах Москвы. По данным мэра Сергея Собянина, это позволило начать переселение в 2022 году 37 тыс. москвичей в новые современные дома. «Уже несколько лет мы помогаем жителям столицы переехать из старых хрущевок в комфортные квартиры. Всего в программу включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей», - сообщил мэр в своем Telegram-канале. Согласно словам градоначальника, в 2022 году началось переселение граждан в 69 новостроек. 

Также за год удалось подобрать 35 стартовых площадок общей площадью более 700 тыс. кв м для строительства современного жилья.

Как отмечает Собянин, выполнение программы реновации в Москве позволяет развивать жилую застройку, преображая инфраструктура муниципалитетов.

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