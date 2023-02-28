Почти полмиллиона жителей в Турции остались без крова после землетрясений — Эрдоган
22:40 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти полмиллиона жителей остались без крова в провинции Кахраманмараш, пострадавшей после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в городе Эльбистан.
«Мы продолжаем создавать палаточные и контейнерные городки, чтобы удовлетворить потребности наших людей в жилье. В настоящее время мы укрываем 461 тысячу граждан в палатках, общественных учреждениях, общежитиях, школах и других местах по всему Кахраманмарашу», — подчеркнул он в ходе выступления, которое транслировалась местными телеканалами.
НОВОСТИ
- 22:00 28.02.2023
- Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев — CNN
- 21:29 28.02.2023
- Мэр Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году
- 21:20 28.02.2023
- Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall
- 20:40 28.02.2023
- Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов
- 20:12 28.02.2023
- В МЭШ станут доступны результаты олимпиады «Учи.ру»
- 20:00 28.02.2023
- Сергей Карякин не вошел в рейтинг Международной шахматной федерации
- 19:20 28.02.2023
- Система пропуска беженцев через границу РФ и Украины должна быть четче отлажена — Путин
- 18:55 28.02.2023
- В Сбере рассказали об адаптации корпоративного управления к новым условиям
- 18:40 28.02.2023
- Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
- 18:15 28.02.2023
- Эн+ примет участие в Красноярском экономическом форуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать