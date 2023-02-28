Почти полмиллиона жителей в Турции остались без крова после землетрясений — Эрдоган

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти полмиллиона жителей остались без крова в провинции Кахраманмараш, пострадавшей после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в городе Эльбистан.

«Мы продолжаем создавать палаточные и контейнерные городки, чтобы удовлетворить потребности наших людей в жилье. В настоящее время мы укрываем 461 тысячу граждан в палатках, общественных учреждениях, общежитиях, школах и других местах по всему Кахраманмарашу», — подчеркнул он в ходе выступления, которое транслировалась местными телеканалами.