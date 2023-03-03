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Мэр Москвы Собянин: Каток на ВДНХ за зиму посетили свыше 450 тыс человек

23:13 03.03.2023

Нынешней зимой ВДНХ уже посетили примерно 4 млн человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для посетителей выставки было организовано около 5 000 различных  событий.  Как написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте», ВДНХ – одна из самых популярных площадок мегаполиса.

Нынешний зимний сезон на ВДНХ называется «Та самая зима», он продлился до 26 февраля. На местном катке, который был открыт даже в новогоднюю ночь, уже побывали 450 тысяч человек. В новый год площадку посетили около 7,5 тыс. человек. Всего же на ВДНХ 2023 год встречали более 107 тыс. горожан, которые в праздничную ночь могли провести даже церемонию бракосочетания.

ВДНХ участвовала и в праздновании Рождества - для детей организовали сразу несколько новогодних елок, в которых участвовали роботы, провели научные и театрализованные шоу, а также квесты с персонажами мультфильмов.

Кроме того, зимой на ВДНХ встретили и 20-миллионного посетителя. Он и его близкие получили подарки - набор билетов на мероприятия выставки, бонусы от ее резидентов и памятную фотосессию.

К 100-летию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в феврале начала действовать культурно-историческая программа под названием «ВДНХ в отражении времени». Эта тема будет центральной для мероприятий ВДНХ в 2023 году. А лауреаты выставки, награжденных медалями ВСХВ и ВДНХ СССР в разные годы, будут участвовать в специальной программе – им передадут карты, по которым можно будет бесплатно посещать некоторые павильоны.

По словам мэра Сергея Собянина, на ВДНХ продолжается реставрация объектов, являющихся памятниками архитектуры, например, работы проведены в павильонах № 5 и 51.

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