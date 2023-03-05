МИД РФ готовит соглашение с 11-ю странами о безвизовых поездках
09:10 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.
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