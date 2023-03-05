0
0
46
НОВОСТИ

МИД РФ готовит соглашение с 11-ю странами о безвизовых поездках

09:10 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:45 05.03.2023
Нацбезопасность Китая будет строиться с расчетом на наихудший сценарий - доклад
0
113
09:30 05.03.2023
Вопрос о приеме Швеции и Финляндии в НАТО не может быть решен «автоматически» - пикер Госсобрания Венгрии
0
117
09:00 05.03.2023
Восьмого марта погоду будет "бросать" их холода в жар
0
138
20:48 04.03.2023
Власти Ирана собираются допустить МАГАТЭ до проверок
0
777
19:00 04.03.2023
Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление
0
1021
18:04 04.03.2023
Собянин: Москвичи исполнили более 1000 желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции "Добрая елка"
0
739
17:50 04.03.2023
Для семьи раненого мальчика губернатор Брянской области купит дом на свои личные средства
0
1040
17:36 04.03.2023
Мэр Собянин: В 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва» разместились еще 25 высокотехнологичных компаний
0
859
17:10 04.03.2023
Деятельность МАГАТЭ должна быть независимой - президент Ирана
0
941
16:50 04.03.2023
Для защиты границы Курская область получит дополнительные силы от Минобороны РФ
0
1097

Возврат к списку