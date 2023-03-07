РФ не признает потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанес ущерба — Песков
16:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не будет признавать никакого «потолка цен» на отечественную нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать слова старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который заявил, что введенный Группой семи и рядом ее союзников потолок цен на российскую нефть «работает». «Конечно, мы приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — отреагировал Песков.
НОВОСТИ
- 15:00 07.03.2023
- В спецоперации принимают участие более 1 тыс. женщин — Шойгу
- 14:00 07.03.2023
- Потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тыс. человек — Шойгу
- 13:00 07.03.2023
- Российские войска усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра
- 12:20 07.03.2023
- Силы РФ контролируют почти половину Артемовска — советник Пушилина
- 12:05 07.03.2023
- Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя — САНА
- 09:32 07.03.2023
- Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске, чтобы предотвратить его окружение — Марочко
- 09:20 07.03.2023
- Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20 - Reuters
- 21:20 06.03.2023
- ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин
- 19:20 06.03.2023
- Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ
- 16:32 06.03.2023
- Офис Зеленского утверждает, что Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать