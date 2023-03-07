РФ не признает потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанес ущерба — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет признавать никакого «потолка цен» на отечественную нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который заявил, что введенный Группой семи и рядом ее союзников потолок цен на российскую нефть «работает». «Конечно, мы приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — отреагировал Песков.