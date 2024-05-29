Венгия не поддержит санкции ЕС, мешающие отношения с Белоруссией
14:30 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе дискуссии в ЕС по санкциям мы не будем поддерживать решения, которые будут негативно сказываться на Венгрии и ее экономике и будут отрицательно воздействовать на венгерско-белорусское сотрудничество», — сказал он после встречи в Минске с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Открывая заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, Алейник выразил благодарность венгерской стороне за активное взаимодействие. «За время, прошедшее с предыдущего заседания комиссии, нам удалось, несмотря на санкционное давление и негативные тенденции в мировой экономике, не только не допустить существенного падения двустороннего товарооборота, но и уже в текущем году обеспечить его положительную динамику: за январь — март 2024 года товарооборот вырос на 105%», — заявил глава белорусского МИД.
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