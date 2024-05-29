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Глава Гагаузии пожаловалась на президента Молдавии главе Госдепа США

15:15 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул пожаловалась на ущемление прав автономии со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) госсекретарю США Энтони Блинкену, который прибывает в Кишинев с визитом. Об этом говорится в открытом письме, которое она и спикер Народного собрания (парламент) автономии Дмитрий Константинов направили шефу американской дипломатии.

«Мы вместе с председателем Народного собрания Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к государственному секретарю США Энтони Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — написала Гуцул в своем телеграм-канале. Она выразила надежду, что «недружественная политика центральных властей [Молдавии] по отношению к жителям Гагаузии станет одной из тем обсуждения во время встречи Энтони Блинкена и Майи Санду».

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