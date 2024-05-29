Глава Гагаузии пожаловалась на президента Молдавии главе Госдепа США
15:15 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул пожаловалась на ущемление прав автономии со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) госсекретарю США Энтони Блинкену, который прибывает в Кишинев с визитом. Об этом говорится в открытом письме, которое она и спикер Народного собрания (парламент) автономии Дмитрий Константинов направили шефу американской дипломатии.
«Мы вместе с председателем Народного собрания Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к государственному секретарю США Энтони Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — написала Гуцул в своем телеграм-канале. Она выразила надежду, что «недружественная политика центральных властей [Молдавии] по отношению к жителям Гагаузии станет одной из тем обсуждения во время встречи Энтони Блинкена и Майи Санду».
НОВОСТИ
- 15:28 29.05.2024
- Жара в столичном округе Индии поставила рекорд – более +50С
- 14:30 29.05.2024
- Венгия не поддержит санкции ЕС, мешающие отношениям с Белоруссией
- 14:20 29.05.2024
- США и Германия не спешат уточнять сроки вступления Украины в НАТО - СМИ
- 14:10 29.05.2024
- Молдавию могут принять в ЕС без непризнанного Приднестровья - посол ЕС
- 13:40 29.05.2024
- Белоруссия опубликовала карту с ранее неизвестными местами уничтожения населения в годы ВОВ
- 13:30 29.05.2024
- Германия и Франция договорились совместно разработать «оружие дальнего действия»
- 12:50 29.05.2024
- Трамп заявил на мероприятии для доноров, что «бомбил бы Москву и Пекин»
- 12:40 29.05.2024
- Боясь проиграть выборы, власти Молдавии нарушают закон - оппозиция
- 12:30 29.05.2024
- Закупку снарядов для ВСУ профинансировали лишь четыре страны
- 12:29 29.05.2024
- Сбер усовершенствовал сервис возмещения налогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать