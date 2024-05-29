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Германия и Франция договорились совместно разработать «оружие дальнего действия»

13:30 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать «оружие дальнего действия» для усиления обороноспособности Европы. Об этом говорится в документе, в котором подводятся итоги заседания германо-французского совета по безопасности и обороне с участием лидеров двух стран.

В документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, не уточняется, какой конкретно тип оружия имеется в виду, но германские СМИ пишут, что речь может идти о ракетах дальнего радиуса действия.

«Франция и Германия совместно с партнерами дадут старт долгосрочному, всеобъемлющему и инклюзивному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, что будет сопровождаться укреплением европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей», — говорится в разделе документа, посвященном стратегическим средствам сдерживания, как ядерным, так и конвенциональным.

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