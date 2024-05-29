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Молдавию могут принять в ЕС без непризнанного Приднестровья - посол ЕС

14:10 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Европейского союза не исключает, что Молдавия может вступить в ЕС без непризнанного Приднестровья. Об этом заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.

«Мы не исключаем вариант, что сначала в Европейский союз может вступить только та часть [Молдавии], которую контролируют конституционные власти», — сказал дипломат в интервью молдавскому телеканалу Exclusiv TV. В Брюсселе, как он пояснил, не хотят, чтобы присоединение Молдавии к ЕС зависело от решения приднестровской проблемы.

«Мы рады, что представители Молдавии не только говорили, но и действовали так, чтобы любое решение приднестровской проблемы шло мирным, дипломатическим путем. Что касается процесса евроинтеграции, то мы предпочитали бы, конечно, иметь такую ситуацию, когда в ЕС вступает страна уже объединенная, это было бы намного проще», — сказал Мажейкс.


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