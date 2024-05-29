0
0
131
НОВОСТИ

Белоруссия опубликовала карту с ранее неизвестными местами уничтожения населения в годы ВОВ

13:40 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное кадастровое агентство Белоруссии по инициативе генеральной прокуратуры создало и опубликовало карту со 180 ранее неизвестными местами уничтожения и захоронения населения в годы немецко-фашистской оккупации. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики.

В ведомстве отметили, что карта создана на основании материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа. «В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено не менее 180 таких мест», — уточнили в прокуратуре. Там пояснили, что «эта скорбная цифра не является окончательной и еще раз свидетельствует о беспощадной политике геноцида, развязанной нацистами и их пособниками на белорусской земле».

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. По ее данным, в годы войны на территории республики оккупанты и их приспешники убили не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнали в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий заключения. Захватчики провели более 180 карательных операций, на территории республики действовало более 560 лагерей смерти. Полностью или частично в Белоруссии было уничтожено более 12 200 населенных пунктов, из них около 280 разделили судьбу Хатыни. В Минске посчитали, что минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы войны нацистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 29.05.2024
Венгия не поддержит санкции ЕС, мешающие отношения с Белоруссией
0
18
14:20 29.05.2024
США и Германия не спешат уточнять сроки вступления Украины в НАТО - СМИ
0
43
14:10 29.05.2024
Молдавию могут принять в ЕС без непризнанного Приднестровья - посол ЕС
0
68
13:30 29.05.2024
Германия и Франция договорились совместно разработать «оружие дальнего действия»
0
152
12:50 29.05.2024
Трамп заявил на мероприятии для доноров, что «бомбил бы Москву и Пекин»
0
228
12:40 29.05.2024
Боясь проиграть выборы, власти Молдавии нарушают закон - оппозиция
0
208
12:30 29.05.2024
Закупку снарядов для ВСУ профинансировали лишь четыре страны
0
221
12:29 29.05.2024
Сбер усовершенствовал сервис возмещения налогов
0
203
11:55 29.05.2024
Норвегия закрыла въезд для российских туристов
0
318
11:45 29.05.2024
Кражи и мошенничества составляют около воловины всех преступленийв РФ - Генпрокуратура
0
291

Возврат к списку