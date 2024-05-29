Белоруссия опубликовала карту с ранее неизвестными местами уничтожения населения в годы ВОВ

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное кадастровое агентство Белоруссии по инициативе генеральной прокуратуры создало и опубликовало карту со 180 ранее неизвестными местами уничтожения и захоронения населения в годы немецко-фашистской оккупации. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики.



В ведомстве отметили, что карта создана на основании материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа. «В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено не менее 180 таких мест», — уточнили в прокуратуре. Там пояснили, что «эта скорбная цифра не является окончательной и еще раз свидетельствует о беспощадной политике геноцида, развязанной нацистами и их пособниками на белорусской земле».



Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. По ее данным, в годы войны на территории республики оккупанты и их приспешники убили не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнали в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий заключения. Захватчики провели более 180 карательных операций, на территории республики действовало более 560 лагерей смерти. Полностью или частично в Белоруссии было уничтожено более 12 200 населенных пунктов, из них около 280 разделили судьбу Хатыни. В Минске посчитали, что минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы войны нацистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн.



