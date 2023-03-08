Сергей Собянин: Сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

13:56

Женщины обеспечивают работу московского метрополитена, например, на Большой кольцевой линии (БКЛ) - более 30% сотрудников составляют именно женщины. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это удивительные профессионалы, без которых столичный транспорт не был бы таким надежным и комфортным. «Сегодня больше трети работников метрополитена, свыше 24 тыс. - женщины. Только на БКЛ больше 1000 сотрудниц», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Женщины работают дежурными по станциям, а также регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры и приборов, дефектоскопистами по магнитному и ультразвуковому контролю. С 2021 года в метро есть и женщины-машинисты электропоездов.