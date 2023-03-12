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НОВОСТИ

В Москве отменен творческий вечер Владимира Познера

09:00 12.03.2023 Источник: НГ-Online

Творческий вечер журналиста Владимира Познера «О людях», который должен был пройти 8 апреля в Москве, отменен, сообщается на сайте Московского дома музыки.

По информации с сайта, Познер в ходе встречи должен был поделиться со зрителями своим мнением по актуальным вопросам современности, а встреча - состоять из двух частей: монолога журналиста и ответов на вопросы публики.

В Доме музыки уточнили, что мероприятие отменили организаторы мероприятия (МСМ Group), а также что деньги за билеты будут возвращены. В MSM Group объяснили отмену вечера логистическими проблемами и пообещали позднее объявить о новой дате мероприятия.

Вера Цветкова

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