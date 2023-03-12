0
0
66
НОВОСТИ

Жители критского города Ханья: Американские мясники нежелательны в нашем городе

09:02 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет мира греческого города Ханья на острове Крит провел в субботу митинг против непристойного поведения военных с американского авианосца George W. Bush, который зашел на базу США в заливе Суда на острове. Об этом сообщил информационный портал Flashnews.gr.

По его информации, комитет провел акцию протеста у мэрии города, чтобы осудить «неприемлемое» поведение моряков США и НАТО из экипажа авианосца «Джордж Буш», которые в пятницу вызвали «серию инцидентов в Ханье». По требованию собравшихся к ним вышел мэр, которому была вручена резолюция протеста. На последовавшей затем встрече председатель Комитета мира Ханьи Манолис Пападоманолакис потребовал от городских властей оперативно отреагировать на «пьяные выходки» американских военных.

На опубликованных порталом фотографиях участники митинга у мэрии держат транспаранты с лозунгами «НАТО, прочь из Эгейского моря», «Американские мясники нежелательны в нашем городе», «Немедленно закрыть базу в Суде», «Хотим, чтобы Суда была портом народов», «Нет расходам на НАТО, деньги — на постройку школ и домов для трудящихся».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 12.03.2023
Володин сообщил дату отчета правительства Госдуме
0
80
09:17 12.03.2023
Новый состав Госсовета КНР утвержден парламентом Китая
0
101
09:14 12.03.2023
Температура в Москве в воскресенье будет колебаться от +5С днем до -6С ночью
0
93
09:07 12.03.2023
Пенсионная реформа во Франции принята Сенатом страны
0
113
09:00 12.03.2023
В Москве отменен творческий вечер Владимира Познера
0
168
21:00 11.03.2023
Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру
0
893
20:30 11.03.2023
Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
0
916
20:00 11.03.2023
Баку выразил протест Тегерану из-за полета иранского военного самолета над госграницей
0
878
19:30 11.03.2023
Deutsche Bahn больше не доставляет гуманитарную помощь на Украину бесплатно — Der Spiegel
0
893
19:00 11.03.2023
В Москве задержали мужчина за попытку проникнуть в мавзолей
0
942

Возврат к списку