Жители критского города Ханья: Американские мясники нежелательны в нашем городе
09:02 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, комитет провел акцию протеста у мэрии города, чтобы осудить «неприемлемое» поведение моряков США и НАТО из экипажа авианосца «Джордж Буш», которые в пятницу вызвали «серию инцидентов в Ханье». По требованию собравшихся к ним вышел мэр, которому была вручена резолюция протеста. На последовавшей затем встрече председатель Комитета мира Ханьи Манолис Пападоманолакис потребовал от городских властей оперативно отреагировать на «пьяные выходки» американских военных.
На опубликованных порталом фотографиях участники митинга у мэрии держат транспаранты с лозунгами «НАТО, прочь из Эгейского моря», «Американские мясники нежелательны в нашем городе», «Немедленно закрыть базу в Суде», «Хотим, чтобы Суда была портом народов», «Нет расходам на НАТО, деньги — на постройку школ и домов для трудящихся».
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