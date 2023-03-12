Пенсионная реформа во Франции принята Сенатом страны

09:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Франции в субботу одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу. Об этом написала на своей странице в «Твиттере» премьер-министр республики Элизабет Борн.

«После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение», — отметила глава правительства.