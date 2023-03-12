0
0
59
НОВОСТИ

Пенсионная реформа во Франции принята Сенатом страны

09:07 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Франции в субботу одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу. Об этом написала на своей странице в «Твиттере» премьер-министр республики Элизабет Борн.

«После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение», — отметила глава правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 12.03.2023
Володин сообщил дату отчета правительства Госдуме
0
80
09:17 12.03.2023
Новый состав Госсовета КНР утвержден парламентом Китая
0
101
09:14 12.03.2023
Температура в Москве в воскресенье будет колебаться от +5С днем до -6С ночью
0
93
09:02 12.03.2023
Жители критского города Ханья: Американские мясники нежелательны в нашем городе
0
128
09:00 12.03.2023
В Москве отменен творческий вечер Владимира Познера
0
168
21:00 11.03.2023
Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру
0
893
20:30 11.03.2023
Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
0
916
20:00 11.03.2023
Баку выразил протест Тегерану из-за полета иранского военного самолета над госграницей
0
878
19:30 11.03.2023
Deutsche Bahn больше не доставляет гуманитарную помощь на Украину бесплатно — Der Spiegel
0
893
19:00 11.03.2023
В Москве задержали мужчина за попытку проникнуть в мавзолей
0
942

Возврат к списку