Сергей Собянин: В каждом округе Москвы созданы детские технопарки для допобразования школьников
12:28 12.03.2023
В Москве во всех округах есть детские технопарки, в которых школьники могут получать дополнительное образование, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, сейчас действуют 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок, и на едином портале родители могут выбрать программу обучения ребенка. «В этом году планируем увеличить количество площадок допобразования, чтобы каждый столичный ученик мог посещать их недалеко от дома», - написал глава города в своем Telegram-канале.
Детские технопарки позволяют юным москвичам получать знания по таким современным специальностям как робототехника, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. Технопарки оборудованы высокотехнологичной техникой, позволяющей учиться и ставить эксперименты.
Свои силы в технопарках могут пробовать школьники с 6 лет и студенты колледжей. Как отмечает градоначальник, младшие школьники тренируются на простых моделях и схемах, а старшеклассники делают вполне серьезные инновационные продукты. При этом, по словам участников проектов, технопарки за время обучения становятся для них вторым домом. При этом многие школьники планируют свою дальнейшую учебу по выбранной в технопарке специальности с учетом полученных знаний и умений.
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