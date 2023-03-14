Мэр Собянин: За 10 лет в столице проведен сложнейший ремонт 10 мостов через Москву-реку
17:52 14.03.2023
В российской столице за 10 лет удалось капитально отремонтировать 10 мостов через Москву-реку. По словам мэра Сергея Собянина, в их числе значатся объекты культурного наследия России регионального значения, например Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Также в списке - автомобильно-трамвайный Строгинский мост, соединяющий Братеево и Марьино Братеевский мост, Автозаводский мост на Третьем транспортном кольце, обеспечивающий движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро Нагатинский мост, соединяющий Большу Филевскую улицу и Шмитовский проезд Шелепихинский мост. Более больше половины этих мостов были сооружены с 1937 по 1969 годы.
«Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы», - написал Собянин своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, крайне сложные работы на ключевых транспортных артериях в центре Москвы удалось организовать в максимально сжатые сроки и не пришлось останавливать движения автомобилей по объектам. После проведенного ремонта реконструкция потребуется обновленным мостами не ранее, чем через 25 лет.
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