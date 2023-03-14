0
0
88
НОВОСТИ

Мэр Собянин: За 10 лет в столице проведен сложнейший ремонт 10 мостов через Москву-реку

17:52 14.03.2023

В российской столице за 10 лет удалось капитально отремонтировать 10 мостов через Москву-реку. По словам мэра Сергея Собянина, в их числе значатся объекты культурного наследия России регионального значения, например Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Также в списке - автомобильно-трамвайный Строгинский мост, соединяющий Братеево и Марьино Братеевский мост, Автозаводский мост на Третьем транспортном кольце, обеспечивающий движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро Нагатинский мост, соединяющий Большу Филевскую улицу и Шмитовский проезд Шелепихинский мост. Более больше половины этих мостов были сооружены с 1937 по 1969 годы.

 «Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы», - написал Собянин своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, крайне сложные работы на ключевых транспортных артериях в центре Москвы удалось организовать в максимально сжатые сроки и не пришлось останавливать движения автомобилей по объектам. После проведенного ремонта реконструкция потребуется обновленным мостами не ранее, чем через 25 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 14.03.2023
Путин предложил вывести объекты ФСИН из центров дальневосточных городов
0
14
17:40 14.03.2023
В районе Артемовска находятся десять батальонных тактических групп ВСУ — советник Пушилина
0
123
17:30 14.03.2023
Премиальная карта СберПервого признана самой выгодной в своем сегменте
0
136
17:12 14.03.2023
Путин считает, что реальное снижение ВВП Украины больше официальных 40%
0
162
17:00 14.03.2023
Экономический суверенитет РФ в 2022 году вырос кратно — Путин
0
185
16:32 14.03.2023
В Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти — Пашинян
0
213
16:12 14.03.2023
В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора
0
229
16:00 14.03.2023
Быть русским — значит бороться за правду, заявил Стивен Сигал
0
230
15:50 14.03.2023
Сергей Собянин: В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество"
0
259
15:32 14.03.2023
Собиравшиеся убить главу Приднестровья готовили аналогичный теракт против делегации ОБСЕ
0
256

Возврат к списку