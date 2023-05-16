Украине надо провести несколько контрнаступлений для достижения целей — британский генерал
13:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна будет провести серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться своих целей, на что может уйти несколько лет. Такое мнение в понедельник выразил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф в интервью телеканалу «Скай ньюс».
«Если бы Великобритания, другие западноевропейские страны и Америка дали Украине необходимые инструменты еще год назад, то мы бы, вероятно, находились в другой ситуации сейчас. Как результат — для успеха украинского контрнаступления потребуется приложить много усилий. И я подозреваю, что, вероятно, Украина не достигнет необходимого успеха в своем первом наступлении. Нам, вероятно, потребуется серия крупных атак в течение ближайших месяцев и лет», — сказал генерал.
Ширрефф, занимавший пост замкомандующего войсками НАТО в Европе в 2011–2014 гг., добавил, что Запад «должен готовиться к серии контрнаступлений, для каждого из которых понадобятся большие логистические мощности, поставки [военного] оборудования и обучение» украинских военнослужащих.
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