Отношения между Сербией и США продолжают укрепляться, заявили в Белграде
09:05 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербско-американские отношения продолжают активно развиваться не только в военной сфере, но и укрепляются в экономическом секторе. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой президента республики Александара Вучича заявлении.
«Президент Республики Сербия Александар Вучич провел сегодня телефонный разговор со специальным советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Президент Вучич и советник Шолле заключили, что сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, особенно в области экономического сотрудничества, о чем свидетельствует рост торгового обмена, — отмечается в документе. — Президент указал американскому дипломату на то, что именно сегодня был открыт рейс [авиакомпании] Air Serbia между Белградом и Чикаго, что еще больше укрепит сербско-американские связи».
НОВОСТИ
- 10:32 18.05.2023
- Два человека пострадали от сброшенного ВСУ взрывного устройства под Курском
- 10:20 18.05.2023
- Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму "в результате вмешательства посторонних лиц"
- 10:05 18.05.2023
- Додон обвинил власти Молдавии в установлении диктатуры с согласия западных кураторов
- 10:00 18.05.2023
- КНР, «действуя по-своему», будет помогать урегулированию на Украине — спецпредставитель
- 09:32 18.05.2023
- Более половины россиян выступили за возврат к системе распределения в вузах
- 09:20 18.05.2023
- Во многих областях Украины ночью произошли взрывы - СМИ
- 09:00 18.05.2023
- США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 европейских стран — NYT
- 22:05 17.05.2023
- Боррель просит у стран ЕС 3,5 млрд евро на военные поставки Украине
- 21:40 17.05.2023
- Пять установок Patriot и РЛС уничтожены под Киевом с помощью «Кинжала» - Минобороны
- 21:20 17.05.2023
- По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России начнет расти с мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать