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Отношения между Сербией и США продолжают укрепляться, заявили в Белграде

09:05 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербско-американские отношения продолжают активно развиваться не только в военной сфере, но и укрепляются в экономическом секторе. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой президента республики Александара Вучича заявлении.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич провел сегодня телефонный разговор со специальным советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Президент Вучич и советник Шолле заключили, что сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, особенно в области экономического сотрудничества, о чем свидетельствует рост торгового обмена, — отмечается в документе. — Президент указал американскому дипломату на то, что именно сегодня был открыт рейс [авиакомпании] Air Serbia между Белградом и Чикаго, что еще больше укрепит сербско-американские связи».

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