Путин учредил в России орден Гагарина, он будет присуждаться за успехи в космической сфере
17:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ввел новую государственную награду — орден Гагарина. Соответствующий указ главы государства опубликован в субботу.
Как следует из документа, орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике, например, за успешный пилотируемый полет корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований.
Еще одно основание — заслуги в реализации госполитики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ.
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