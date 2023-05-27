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Путин учредил в России орден Гагарина, он будет присуждаться за успехи в космической сфере

17:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин ввел новую государственную награду — орден Гагарина. Соответствующий указ главы государства опубликован в субботу.

Как следует из документа, орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике, например, за успешный пилотируемый полет корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований.

Еще одно основание — заслуги в реализации госполитики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ.

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