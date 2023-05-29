Байден сообщил, что двухпартийное соглашение по потолку госдолга США достигнуто

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти достигли окончательной договоренности в ходе телефонного разговора и рекомендуют Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение по повышению потолка госдолга. Об этом Байден заявил, выступая перед журналистами в воскресенье.

«Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс. Думаю, это очень важный шаг вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает давшееся нам с трудом восстановление экономики», — сказал он, добавив, что, хотя ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей, достижение договоренности — «это хорошая новость для американского народа».

«Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат. Я настоятельно рекомендую обеим палатам принять это соглашение», — добавил американский лидер.