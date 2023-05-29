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НОВОСТИ

Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования

17:32 29.05.2023

Председатель партии «Сербский список» Горан Ракич передал представителям Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) требования сербского населения, собравшегося перед административными зданиями на севере Косова и Метохии. Об этом в понедельник сообщил портал «Косово онлайн».

По его информации, требований у сербов, живущих в муниципалитетах на севере Косова и Метохии, всего два: незаконные градоначальники должны подать в отставку и идти «управлять своими семьями», а представители полиции непризнанного Косова должны покинуть административные здания муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич.

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