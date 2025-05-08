Президент РФ Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием

21:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в поздравлении новому Папе Римскому Льву XIV выразил уверенность в конструктивном развитии диалога РФ и Ватикана, которое отмечалось в прошлый понтификат.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.