Россия и Китай будут сотрудничать по строительству электростанции на Луне
14:47 08.05.2025 Источник: Интерфакс
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, сообщила госкорпорация в четверг.
"Меморандум включен в список документов, подписанных по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году, сказали в "Роскосмосе".
"На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне", - сказано в сообщении.
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