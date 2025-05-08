Избран новый глава Римско-католической церкви

19:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кардиналы, участвующие в конклаве, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование, передает корреспондент ТАСС.

Для избрания одному из 133 участников в возрасте до 80 лет надо было набрать две трети голосов (89 голосов). Кто стал новым 267-м Папой Римским, станет известно в ближайшее время, когда избранный, сменив одеяние на белое папское, появится на балконе собора Святого Петра и объявит свое папское имя, благословив «град и мир» («Урби эт орби»).