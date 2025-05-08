Новым Папой Римским впервые стал американец
20:40 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Об этом объявил принятой формулой «У нас есть Папа» (Habemus papam) кардинал-протодьякон Доменик Мамберти.
«У нас есть Папа — его превосходство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV», — объявил он с балкона фасада Собора Святого Петра. Новый понтифик избран на второй день конклава.
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Его избрали на состоявшемся конклаве.
Роберт Фрэнсис Прево — американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект декастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.
Подробнее: Кто такой папа Римский Лев XIV
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