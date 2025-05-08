0
0
123
НОВОСТИ

Новым Папой Римским впервые стал американец

20:40 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Об этом объявил принятой формулой «У нас есть Папа» (Habemus papam) кардинал-протодьякон Доменик Мамберти.

«У нас есть Папа — его превосходство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV», — объявил он с балкона фасада Собора Святого Петра. Новый понтифик избран на второй день конклава.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Его избрали на состоявшемся конклаве.

Роберт Фрэнсис Прево — американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект декастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.

Подробнее: Кто такой папа Римский Лев XIV

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 08.05.2025
Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны
0
75
21:13 08.05.2025
Президент РФ Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
0
85
19:22 08.05.2025
Избран новый глава Римско-католической церкви
0
287
18:33 08.05.2025
Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»
0
320
18:15 08.05.2025
Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы
0
473
17:40 08.05.2025
Российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились более семи часов
0
388
17:25 08.05.2025
Каллас пообещала от ЕС Украине еще миллиард евро на вооружения
0
360
15:45 08.05.2025
Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
0
534
14:47 08.05.2025
Россия и Китай будут сотрудничать по строительству электростанции на Луне
0
479
14:20 08.05.2025
Россия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня – МО РФ
0
520

Возврат к списку