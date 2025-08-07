0
НОВОСТИ

Индия ждет Путина с визитом в конце августа — советник премьера

13:05 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ждет президента России Владимира Путина с визитом в конце августа, надеется на значительный результат от встречи лидеров двух стран. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне», — отметил советник индийского премьер-министра.

